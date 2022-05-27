جونسون يدعو الى تزويد أوكرانيا بمزيد من الصواريخ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 01:17 مساءً - منذ 36 دقيقة

على الرغم من انشغاله في تداعيات “فضيحة الحفلات” في بريطانيا، لا يألو رئيس الوزراء “بوريس جونسون” جهدًا لدعم القوات الأوكرانية في حربها مع روسيا.

وفي هذا الاطار، حضّ جونسون على تقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك إرسال المزيد من الأسلحة الهجومية مثل أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة التي يمكن أن تضرب أهدافًا من أماكن بعيدة.

وقال جونسون إن الصواريخ “ستمكنهم من الدفاع عن أنفسهم ضد المدفعية الروسية”، بحسب ما ذكرت صحيفة “bloomberg” الأمريكية.

كذلك، استبعد رئيس الوزراء استخدام الجيش البريطاني للمساعدة في إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية، مكتفيًا بالقول إن المملكة المتحدة ستعمل مع الشركاء الدوليين لمساعدة أوكرانيا على القيام بذلك.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ناقش جونسون مع الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” حصار روسيا لميناء أوديسا للشحن في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن جونسون شدّد على مضاعفة الجهود، لتوفير المساعدات الغذائية والإنسانية الحيوية لشعب أوكرانيا، وضمان قدرتها على التصدير إلى بقية أنحاء العالم.

بدوره أكد زيلينسكي تعرّض عشرات الدول لخطر أزمة أسعار الغذاء والجوع، داعيًا الدول إلى التحالف مع أوكرانيا والتكاتف من أجل منع المجاعة.

وقال زيلينسكي إن إحدى القضايا التي أتعامل معها بشكل يومي هي الأمن الغذائي، مضيفًا: “المزيد والمزيد من الدول بدأت تدرك أن روسيا، من خلال إغلاقها للبحر الأسود واستمرارها بهذه الحرب، تعرّض عشرات الدول لخطر أزمة أسعار الغذاء وحتى الجوع”.