بعد مصادرة شحنة من النفط.. إيران تستدعي مبعوث سويسرا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 01:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقلته وسائل إعلام محلية أنها استدعت يوم الجمعة مبعوث سويسرا، التي تمثل المصالح الأميركية في طهران، للإحتجاج على مصادرة الولايات المتحدة شحنة من النفط الإيراني كانت على متن سفينة يديرها طاقم روسي بالقرب من اليونان.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن الوزارة قولها إن “الجمهورية الإسلامية أعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار انتهاك الحكومة الأميركية للقوانين الدولية والمواثيق البحرية الدولية”.

ودعت الوزارة إلى الإفراج الفوري عن السفينة وحمولتها.