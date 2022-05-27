روسيا تستأنف بناء المزيد من السفن لتصدير الحبوب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 01:17 مساءً - على وقع الإرتفاع المقلق لأسعار المواد الغذائية العالمية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، أفاد وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف في مؤتمر يوم الجمعة بأن روسيا قد تبدأ في بناء المزيد من السفن لتصدير الحبوب.

هذا القرار يأتي في ظل تنافس روسيا مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتزويد الشرق الأوسط وأفريقيا بالقمح.

وتواصل موسكو التصدير على الرغم من الصعوبات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والمدفوعات الناجمة عن العقوبات الغربية عليها بسبب ما تسميه روسيا “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.

أوكرانيا تطالب بممر آمن

في المقابل، كانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أكدت أنه يجب على المجتمع الدولي المساعدة في إنشاء “ممر آمن” لتمكين أوكرانيا من تصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في البلاد.

وقالت يوليا سفيرينكو، النائبة الأولى لرئيس وزراء أوكرانيا، لبي بي سي إن هناك حاجة إلى “ممر”.

تطويق سيفيرودونتسك وليسيتشانسك

ميدانيا، يستمر القتال بشراسة في شرق أوكرانيا بين القوات الروسية والأوكرانية، حيث يبدو أن موسكو باتت قاب قوسين من السيطرة على منطقة لوغانس في إقليم دونباس.

وفي آخر المستجدات، أكد الجيش الأوكراني أن القوات الروسية شنت أمس الخميس هجوما من ثلاث جهات في محاولة لتطويق القوات الأوكرانية في سيفيرودونتسك وليسيتشانسك.

ويذكر أنه إذا سقطت هاتان المدينتان اللتان تقعان على ضفتي نهر سيفيرسكي دونيتس، فستكون لوغانسك قد سقطت بالكامل تقريبا في أيدي الروس.

بدوره، ذكر حاكم لوغانسك سيرهي جايداي أن حوالي 50 جنديا روسيا وصلوا إلى طريق سريع “وتمكنوا من كسب موطئ قدم”، وإقامة نقطة تفتيش، مشيرا إلى أن المقاتلين الأوكران يتراجعون ببطء نحو مواقع أشد تحصيناً.

كذلك، أكد مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية فاديم دنيسينكو في إفادة مساء أمس بأن 25 كتيبة روسية تحاول محاصرة القوات الأوكرانية.

إلى ذلك، أكد شهود عيان بأن الروس تقدموا في سفيتلودارسك، حيث انسحبت القوات الأوكرانية في وقت سابق من الأسبوع الحالي، بحسب ما أفادت رويترز.