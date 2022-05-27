فرنسا وأستراليا تتفقان على إعادة الثقة بعد خلافات صفقة الغواصات

باريس: اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الأسترالي المنتخب حديثاً أنتوني ألبانيز، خلال مكالمة هاتفية على إعادة بناء الثقة المشتركة في علاقتهما، بعد خلاف بشأن صفقة انهارت لشراء غواصات بمليارات الدولارات.

وبحسب خطاب صدر من قصر الإليزيه، الخميس، ترغب الدولتان في العمل معاً على التغلب على أزمة المناخ والتحديات الاستراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما ستكافح الدولتان لتصبحا أكثر مرونة عبر التعاون والمساهمة بشكل مشترك في السلام والأمن الإقليمي.

ونشأ خلاف بين باريس وكانبيرا في سبتمبر (أيلول) عندما أعلنت الولايات المتحدة عن تحالف أمني جديد مع بريطانيا وأستراليا في جنوب المحيط الهادئ بهدف مواجهة نفوذ الصين في المنطقة.

وبموجب التحالف، المعروف باسم "أوكوس"،يمكن لأستراليا الحصول على تكنولوجيا أمريكية لبناء غواصات نووية وتشغيلها.

ونتج عن هذا انهيار صفقة بقيمة 56 مليار يورو (66 مليار دولار) مع فرنسا للحصول على غواصات تقليدية.