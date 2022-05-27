روسيا: إمدادات السلاح لأوكرانيا تصعيد خطير

26 مايو , 2022
موسكو: ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حذر الغرب من أن إمداد أوكرانيا بأسلحة قادرة على ضرب الأراضي الروسية سيكون "خطوة خطيرة نحو تصعيد غير مقبول".
وأضاف لافروف لقناة روسيا اليوم التي تذيع باللغة العربية أنه يأمل أن يفهم العقلاء في الغرب ذلك، مضيفاً أنه "لا يزال عدد قليل منهم هناك" حسب قوله.
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