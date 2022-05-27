بعد موجة الغبار.. العراق على موعد مع ارتفاع جديد بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الحالة الجوية للبلاد لهذا اليوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، وتصاعد غبار خفيف في بعض أقسامها، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، وسيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً وتصاعد غبار خفيف في بعض اقسامها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن يوم أمس في جميع أنحاء البلاد".وأضاف أن "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، في جميع انحاء البلاد"، مبينا ان "طقس يوم الاحد سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

وأشار إلى أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحوا مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، في عموم البلاد، أما الرياح فستكون في المنطقة الوسطى والجنوبية شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س تنشط أحيانا الى (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار".

وأوضح أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم، في المنطقتي الشمالية والوسطى،أما الطقس في المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، في جميع انحاء البلاد، فيما ستكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40) كم/س مسببة إثارة الغبار".

ولفت إلى أن "الحالة الجوية للبلاد ليوم الأربعاء المقبل فإن الطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، في جميع مناطق البلاد، أما الرياح فشمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40) كم/س مسببة إثارة الغبار".