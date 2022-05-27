انت الان تتابع خبر حزب الله اللبناني يعلق على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعرب حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، عن اعتزازه وتقديره للقرار التاريخي والهام الذي اصدره مجلس النواب العراقى والقاضي بتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني.
وقال الحزب في بيان ورد للسومرية نيوز، "يعبر حزب الله عن اعتزازه وتقديره للقرار التاريخي والهام الذي اصدره مجلس النواب العراقى والقاضي بتجريم التطبيع مع العدو الصهيونى ويعتبره خطوة كبيرة ورئيسية في مواجهة مسيرة التطبيع المذلة التي قامت بها بعض الدول العربية وموقفا صلبا داعما للشعب الفلسطينى ومقاومته البطولية في مواجهة العدوان والارهاب الصهيوني".
واضاف البيان، "ان هذا الموقف الشريف والشجاع يعبر بشكل واضح عن حقيقة انتماء الشعب العراقي العزيز ومرجعيته الدينية وقواه السياسية ويؤكد على موقع العراق الثابت والدائم الى جانب القضية الفلسطينية لم يؤثر فيها لا الاحتلال الاميركي ولا الاوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي عاشها العراق في السنوات الاخيرة وبقي وفيا لانتمائه العربي الحقيقي ودعمه لمقاومة الاحتلال".
وتابع، "اننا ندعو الاحزاب السياسية العربية وجماهير امتنا العربية الى الاستفادة القصوى من المثال العراقي في مضمونه وتوقيته للعمل في مختلف الساحات وتجريم التطبيع واستصدار التشريعات والقوانين الضرورية في مواجهة التطبيع على كافة المستويات".