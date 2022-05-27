حزب الله اللبناني يعلق على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

بغداد - ياسين صفوان - اعرب حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، عن اعتزازه وتقديره للقرار التاريخي والهام الذي اصدره مجلس النواب العراقى ‏والقاضي بتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني.

وقال الحزب في بيان ورد للسومرية نيوز، "يعبر حزب الله عن اعتزازه وتقديره للقرار التاريخي والهام الذي اصدره مجلس النواب العراقى ‏والقاضي بتجريم التطبيع مع العدو الصهيونى ويعتبره خطوة كبيرة ورئيسية في مواجهة مسيرة ‏التطبيع المذلة التي قامت بها بعض الدول العربية وموقفا صلبا داعما للشعب الفلسطينى ومقاومته ‏البطولية في مواجهة العدوان والارهاب الصهيوني".

واضاف البيان، "ان هذا الموقف الشريف والشجاع يعبر بشكل واضح عن حقيقة انتماء الشعب العراقي العزيز ‏ومرجعيته الدينية وقواه السياسية ويؤكد على موقع العراق الثابت والدائم الى جانب القضية ‏الفلسطينية لم يؤثر فيها لا الاحتلال الاميركي ولا الاوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي عاشها ‏العراق في السنوات الاخيرة وبقي وفيا لانتمائه العربي الحقيقي ودعمه لمقاومة الاحتلال".

وتابع، "اننا ندعو الاحزاب السياسية العربية وجماهير امتنا العربية الى الاستفادة القصوى من المثال ‏العراقي في مضمونه وتوقيته للعمل في مختلف الساحات وتجريم التطبيع واستصدار التشريعات ‏والقوانين الضرورية في مواجهة التطبيع على كافة المستويات".