انت الان تتابع خبر منها قبعة الدلو... أكسسوارات أساسية لهذا الصيف والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - في غالبيّة الأحيان، تكون الأكسسوارات أهمّ من الثياب نفسها لأنها تضفي على الإطلالة لمسة خاصّة خصوصًا إذا كانت للشعر.

سنعرض في هذه المقالة أكثر هذه الأكسسوارات رواجًا لهذا الصيف:

