أفضل 7 أغذية تساهم في نمو الشعر

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بغداد - ياسين صفوان - وفي الواقع، كثير من الناس يريدون شعرًا قويًا وصحيًا، خاصة مع تقدمهم في السن، ومع ذلك، تعتمد سرعة نمو الشعر ومدى صحته على العديد من العوامل بما في ذلك العمر والصحة العامة وعلم الوراثة والتعرض البيئي والأدوية والنظام الغذائي.وعلى الرغم من أنه لا يمكنك تغيير بعض العوامل مثل العمر والجينات الوراثية، إلا أن أحد العوامل التي من المحتمل أن يكون لديك سيطرة أكبر عليها هو نظامك الغذائي، حيث تلعب الفيتامينات والمعادن من الطعام دورًا مهمًا في دورة نمو بصيلات الشعر وفي معدل دوران الخلايا.

أفضل أغذية تساهم في نمو الشعر

البيض

يعتبر البيض مصدرًا رائعًا للبروتين والبيوتين، وهما عنصران غذائيان ضروريان لنمو الشعر، حيث يعد تناول البروتين الكافي أمرًا مهمًا في نمو الشعر لأن بصيلات الشعر مصنوعة في الغالب من البروتين، ولقد ثبت أن نقص البروتين في النظام الغذائي يعزز تساقط الشعر.



ويعد البيوتين ضروريًا لإنتاج بروتين شعر يسمى الكيراتين، ولهذا السبب غالبًا ما يتم تسويق مكملات البيوتين لنمو الشعر، كما أظهرت الأبحاث أيضًا أن تناول المزيد من البيوتين يمكن أن يساعد في تحسين نمو الشعر لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص البيوتين.يعد البيض أيضًا مصدرًا رائعًا للزنك والسيلينيوم والعناصر الغذائية الأخرى الصحية للشعر، وهذا يجعلها واحدة من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها من أجل صحة الشعر المثلى.

التوت

يحتوي التوت على مركبات وفيتامينات مفيدة قد تدعم نمو الشعر، وهذا يشمل فيتامين سي، الذي يتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة، حيث يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في حماية بصيلات الشعر من التلف الناجم عن الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة، وتوجد هذه الجزيئات بشكل طبيعي في الجسم والبيئة.

أيضًا، يستخدم الجسم فيتامين سي لإنتاج الكولاجين، وهو بروتين يساعد على تقوية الشعر لمنع هشاشته وتكسره، علاوة على ذلك، يساعد فيتامين سي الجسم على امتصاص الحديد من النظام الغذائي، وقد يسبب انخفاض مستويات الحديد فقر الدم، والذي تم ربطه بتساقط الشعر.

السبانخ

السبانخ عبارة عن خضروات ورقية صحية مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة مثل حمض الفوليك والحديد والفيتامينات أ و سي، وكلها مهمة لنمو الشعر، وتشير الدراسات إلى أن فيتامين أ مهم لنمو الشعر، لكن الكثير من مكملات فيتامين أ يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تساقط الشعر.

يجب أن تكون قادرًا على الحصول على كل فيتامين أ الذي تحتاجه من خلال تناول الأطعمة الغنية بهذه المغذيات المهمة، حيث أن السبانخ هو أيضًا مصدر نباتي رائع للحديد، وهو ضروري لنمو الشعر، ويساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم لتغذية عملية التمثيل الغذائي والمساعدة في النمو والإصلاح.

السمك الدهني

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والماكريل على عناصر غذائية قد تعزز نمو الشعر، حيث إنها مصادر ممتازة لأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تم ربطها بنمو الشعر في العديد من الدراسات.

ووجدت دراسة قديمة أجريت على 120 امرأة أن تناول مكمل يحتوي على أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية بالإضافة إلى مضادات الأكسدة يقلل من تساقط الشعر ويزيد من كثافة الشعر، ومع ذلك، لا يوجد سوى عدد قليل من الدراسات حول أحماض أوميغا 3 الدهنية ونمو الشعر، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات قبل أن يتمكن خبراء الصحة من تقديم أي توصيات.

تعتبر الأسماك الدهنية أيضًا مصدرًا رائعًا للبروتين والسيلينيوم وفيتامين D3 وفيتامينات B، وهي عناصر غذائية قد تساعد في تعزيز الشعر القوي والصحي، ومن المثير للاهتمام أن الدراسات ربطت نقص فيتامين D3 بتساقط الشعر.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة مصدر رائع لبيتا كاروتين، حيث يحول الجسم هذا المركب إلى فيتامين أ المرتبط بصحة الشعر، وفي الواقع تحتوي البطاطا الحلوة المتوسطة (حوالي 114 جرامًا) على ما يكفي من بيتا كاروتين لتوفير ما يصل إلى 160٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين أ.

الأفوكادو

الأفوكادو لذيذ ومغذي ومصدر رائع للدهون الصحية، كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين هـ، والذي قد يدعم نمو الشعر، حيث يوفر الأفوكادو المتوسط (حوالي 200 جرام) 28٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين هـ، ومثل فيتامين ج، فيتامين هـ هو مضاد للأكسدة يساعد في منع الإجهاد التأكسدي عن طريق تحييد الجذور الحرة.

يحمي فيتامين هـ أيضًا مناطق الجلد، مثل فروة الرأس، من الإجهاد التأكسدي والتلف، ويمكن أن يؤدي تلف الجلد على فروة الرأس إلى رداءة نوعية الشعر وقلة بصيلات الشعر.

المكسرات

المكسرات لذيذة ومريحة وتحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة لنمو الشعر، فعلى سبيل المثال، توفر الأوقية (28 جرامًا) من اللوز 48٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين هـ، علاوة على ذلك، فإنها توفر أيضًا مجموعة متنوعة من فيتامينات B والزنك والأحماض الدهنية الأساسية، وتم ربط نقص في أي من هذه العناصر الغذائية بتساقط الشعر.

ولقد تم ربط المكسرات أيضًا بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية الأخرى إلى جانب نمو الشعر، بما في ذلك تقليل الالتهاب وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وهذا يجعل المكسرات إضافة ممتازة وسهلة إلى نظامك الغذائي.