انت الان تتابع خبر صحيفة: 'ساديو ماني' يريد الانتقال إلى بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل

وبحسب ما نشرته الصحيفة الألمانية، فإن ساديو ماني يُجهز مفاجأة من العيار الثقيل لليفربول بعد أن يخوض معه نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سيجمع فريقه بريال مدريد السبت 28 مايو/ أيار، على استاد "دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس.

وتتمثل هذه المفاجأة في أن النجم السنغالي منفتح على فكرة الانتقال إلى بايرن ميونيخ في سوق الانتقالات قبيل انطلاق الموسم الجديد 2023/2022، حيث يرغب "أسد التيرانغا" في خوض تجربة جديدة بعد 6 سنوات قضاها داخل قلعة "الأنفيلد".

وأوضحت الصحيفة أن ماني يستهدف التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد، ثم توديع زملائه في غرفة الملابس من أجل الانتقال إلى العملاق البافاري، الذي ارتبط بالنجم السنغالي في العديد من التقارير الصحفية مؤخراً.

متى يكشف ساديو ماني عن خططه المستقبلية؟

قال ساديو ماني، في تصريحات صحفية عندما تم سؤاله عن مستقبله: "سأجيب على هذا السؤال بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، وما إذا كنت سأبقى أم لا، ما أريد قوله الآن هو أنني أركز بشكل كامل على دوري أبطال أوروبا والفوز به، وهذا أمر أكثر أهمية بالنسبة لي ولجماهير ليفربول".

وتابع: "سأفعل كل ما في وسعي للفوز بالمباراة مع ليفربول.. أعتقد أننا جميعا نسينا ما حدث في نهائي 2018، بالتأكيد كان ريال مدريد الفريق الأفضل في ذلك الوقت واستحق الفوز بالمباراة، لكن ستكون مباراة مختلفة هذه المرة".

جدير بالذكر أن ساديو ماني يرتبط بعقد مع ليفربول حتى 30 يونيو 2023، حيث خاض موسم 2021-2022 في الدوري الإنجليزي 34 مباراة نجح خلالها في تسجيل 16 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة، وفي دوري أبطال أوروبا شارك في 12 مباراة تمكن فيها من تسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.