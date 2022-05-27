انت الان تتابع خبر تنويه عن قطع جزئي لطريق حيوي في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، عن قطع جزئي طريق الفرات في العاصمة بغداد لغرض تنصيب روافد كونكريتية لجسر مشاة البكرية مقابل منطقة البكرية ضمن طريق الفرات الممتد من ساحة اللقاء الى حدود أمانة بغداد.

