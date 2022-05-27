الولايات المتحدة ترفض دعوة بوتين للغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مايو 2022

أعلنت الولايات المتحدة رفضها لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للغرب، برفع عقوباته الإقتصادية.

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإبلاغ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أن روسيا سوف تفرج عن السفن التي تحمل الغذاء والأسمدة من أجل تخفيف أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق على مستوى العالم، مقابل رفع القيود ذات الدوافع السياسية من الغرب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، لقد كان الحصار البحري الروسي وليس العقوبات، هو ما منع شحن أطنان من المنتجات، وليس هناك حالياً أن مناقشات بشأن رفع العقوبات، وليس هناك محادث، هذا من صنيع روسيا.