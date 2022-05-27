أمين الأمم المتحدة يتعرض لهجوم إلكتروني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مايو 2022

قامت الأمانة العامة للأمم المتحدة، إرسال رسالة تحذيرية للدول الأعضاء والبالغ عددهم 193، من وجود رسائل يزعم أن أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، أرسلها إلى ممثليها، في إطار هجوم إلكتروني.

وتبلغ هذه الرسالة من تسلموها بأن غوتيريش يحاول الاتصال بهم عبر رقمه الشخصي، وأكدت الأمانة العامة أن هذا الرقم غير مرتبط بالأمم المتحدة، وليست الأمانة هي الجهك المرسلة لهذه الرسائل.

كما أشارت الأمانة العامة للأمم المتحدة، أن الرسائل الاحتيالية أرسلت من أرقام أمريكية، وأن السلطات الأمريكية أبلغت بهذه الوقائع التي حصلت هذا الأسبوع.