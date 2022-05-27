شكرا لقرائتكم خبر عن مقترحات بديلة لحبس الزوج فى قضايا النفقة.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص بالشأن البرلمانى والتشريعى تقريرا له تحت عنوان "مقترحات بديلة عن حبس الزوج فى قضايا عدم سداد النفقة.. الحجز على الممتلكات والأموال فى البنوك.. الحرمان من خدمات مثل تجديد البطاقة".

ويلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية غاية فى الأهمية تهم ملايين الأسر وخاصة الأباء، وهى مسألة حبس الزوج لعدم سداد النفقة، والاقتراحات المُقدمة فى هذا الشأن، خاصة وأن الأزواج دائما ما يصفون قانون الأحوال الشخصية الحالى بـ"الظالم للرجل" و"غير المنصف".

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مقترحات بديلة عن حبس الزوج فى قضايا عدم سداد النفقة.. الحجز على الممتلكات والأموال فى البنوك.. الحرمان من خدمات مثل تجديد البطاقة



