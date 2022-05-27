الجزائر / بائع يخلط هرمونات تسمين العجول في المثلجات

اسماعيل عبد الحي - كشفت دورية لمنظمة حماية المستهلك بباتنة بالجزائر بائعا للمثلجات وهو يقوم بخلط بودرة تسمين العجول في صناعة المثلجات ذات الاستهلاك الواسع مع اشتداد الحر، لتقوم بإعداد تقرير رفع للجهات المعنية، ويأتي استعمال هذه المادة الهرمونية لتشكيل رغوة المثلجات والبوظة من أجل تحصيل نفس نتائج بودرة الحليب.

ومعروف أن عددا من منتجي الدواجن يلجأون للتسمين عبر مواد هرمونية وأدوية من أجل تضخيم الكتلة اللحمية والعضلات، غير أن وصول الفكرة للمثلجات ذات الاقبال الكثيف بات يتطلب تكثيف الرقابة لمنع استخدام هرمونات حيوانية في منتجات التحلية.

المصدر: الشروق الجزائري