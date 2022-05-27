غوتيريش يقع ضحية “الهاكرز” والأمم المتحدة تحذّر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 10:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

وقع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ضحية للهجمات الإلكترونية، فقد عمد عدد من “الهاكرز” إلى تزييف رسائل، على أنها موجهة من قبل .

على الإثر، وجّهت الأمانة العامة للأمم المتحدة تحذيرا للدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193، من رسائل يُزعم أن أمينها العام أرسلها إلى ممثليها في إطار هجوم إلكتروني.

وأوضحت الأمانة أن العديد من المسؤولين الدبلوماسيين “تلقوا رسائل غير مرغوب فيها يزعمون أنها من الأمين العام”، بحسب ما نقلت فرانس برس.

“رقم شخصي”

كما أبلغت تلك الرسائل المزورة، من تسلموها بأن غوتيريش يحاول الاتصال بهم عبر “رقمه الشخصي”.

إلا أنه تبين أن هذا الرقم غير مرتبط على الإطلاق بالأمم المتحدة.

لذا شددت الأمانة على أن تواصل الأمين العام للأمم المتحدة مع الدول الأعضاء يتبع بروتوكولاً واضحاً ومحدداً، لا يمكن الحياد عنه.

كما أوضحت أن الرسائل الاحتيالية أرسلت من أرقام أميركية وأن السلطات الأميركية أبلغت بهذه الوقائع التي حصلت هذا الأسبوع.