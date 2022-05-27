انت الان تتابع خبر نهائي ريال مدريد وليفربول يدخل تاريخ أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان الفريقان قد تقابلا في نهائي البطولة عام 1981، وفاز ليفربول 1-0 على ريال مدريد.

ثم تقابل الفريقان مجددا في نهائي البطولة عام 2018، وتوج ريال مدريد باللقب بالفوز 3-1 على ليفربول.

وعلى مدار تاريخ البطولة، تحققت المواجهة الثانية بين نفس الفريقين في النهائي، 8 مرات بخلاف حالة الريال وليفربول.



والتقى ريال مدريد مع ستاد ريمس في النهائي عامي 1956 و1959، ثم ميلان مع أياكس (1969 و1995) وأياكس مع يوفنتوس (1993 و1996).

كما تقابل ميلان مع بنفيكا (1963 و1990) وليفربول مع ميلان (2005 و2007) وبرشلونة مع مانشستر يونايتد (2009 و2011) والريال مع أتلتيكو مدريد (2014 و2016)، والريال مع يوفنتوس (1998 و2017).

لكن نهائي البطولة هذا الموسم، سيشهد المواجهة الثالثة بين ليفربول والريال في نهائي البطولة، ليصبح أول ثنائي تتكرر بينه المواجهة 3 مرات في النهائي.



ولا تقتصر المواجهات بين الفريقين في دوري الأبطال، على هذه المباريات النهائية الثلاثة، وإنما تمتد لعدد اخر من المواجهات في مراحل أخرى من البطولة.

وبلغ إجمالي المواجهات بين الفريقين على مدار البطولة، 8 مباريات قبل نهائي الغد، بواقع 4 انتصارات للملكي و3 للريدز وتعادل وحيد.

وخلال هذه المباريات الثمانية، سجل لاعبو ريال مدريد 10 أهداف مقابل 8 أهداف لليفربول.

