شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب إخطار المرور بتغيير محل السكن؟.. التعديل الجديد للقانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 38 من قانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر في 27 ديسمبر عام 2021، بضرورة إخطار قسم المرور فى حالة تغير محل سكنك وذلك خلال 30 يوما.

وجاء نص المادة كالتالى:

مادة(38)

على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار قسم المرور المختص خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير بكتاب موصى عليه، فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى ويجب عليه خلال المدة المذكورة أن يقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة طلبا لنقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

ويترتب على عدم مراعاة الميعاد فى الحالة الثانية اعتبار الرخصة ملغاة.