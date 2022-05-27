شرطة تورنتو تطلق النار على رجل يحمل بندقية قرب مدرسة

26 مايو , 2022
شرطة تورنتو
أفاد مسؤولون اليوم الخميس أن شرطة تورونتو في كندا أطلقت النار على رجل وأصابته لدى سيره في شارع وهو يحمل بندقية في حي بالمدينة وأغلقت خمس مدارس في المنطقة.
وذكرت شرطة تورونتو على تويتر أن مسعفين هرعوا إلى الموقع وأنه ليس هناك تهديد أوسع نطاقاً على السلامة العامة.
وأضافت الشرطة أن المشتبه به، الذي لم تتضح مدى خطورة إصابته بعد، شاب في أواخر سن المراهقة أو في أوائل العشرينات من العمر.
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