كمين 'محكم' يطيح بثلاثة تجار مخدرات في ميسان

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة وبالجرم المشهود خلال عملية نوعية وكمين أمني وصفته بـ "المحكم".



وأوضحت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "ومن خلال معلومات استخبارية مؤكدة عن قدوم عصابة تتاجر بالمواد المخدرة الى محافظة ميسان ، تم وعلى الفور تشكيل فريق عمل مختص من قسم شؤون المخدرات ونصب كمين أمني محكم على طريق البتيرة، والقبض على (ثلاثة) متهمين".



وأضاف البيان: "بعد تفتيش العجلة التي يستقلونها، ضبط بداخلها (500 غرام) نصف كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة ، ليتم توقيفهم وفق المادة (28) من قانون المخدرات".

