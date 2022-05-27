زيلينسكي يتهم روسيا بارتكاب “إبادة جماعية” في دونباس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 07:13 صباحاً - منذ ساعتين

اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، القوات الروسية بارتكاب “إبادة جماعية” في إقليم دونباس شرقي البلاد.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المتلفز إن “الهجوم الحالي للمحتلين في دونباس قد يجعل المنطقة غير آهلة بالسكان”، متهما القوات الروسية بأنها تسعى لأن “تسوي بالأرض” العديد من مدن وبلدات هذا الحوض المنجمي.

وأضاف أن القوات الروسية تمارس “الترحيل” و”القتل الجماعي للمدنيين” في دونباس، معتبرا أن “كل ذلك… يشكل سياسة إبادة جماعية واضحة تنفذها روسيا”.

وبهذا يكون الرئيس الأوكراني قد وجه إلى القوات الروسية نفس التهمة التي وجهتها موسكو إلى قواته لتبرير غزوها بلاده، إذ اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يومها القوات الأوكرانية بارتكاب “إبادة جماعية” بحق السكان الناطقين بالروسية في دونباس.

وفي أبريل أقر البرلمان الأوكراني نصا يصف ممارسات الجيش الروسي في البلاد بـ”الإبادة الجماعية”، وحض دول العالم والمنظمات الدولية على أن تفعل الشيء نفسه.

وسبق للرئيس الأميركي، جو بايدن أن استخدم المصطلح نفسه لوصف ما تقوم به القوات الروسية في أوكرانيا.

من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الأوكراني “دميتري كوليبا” أن الوضع العسكري في شرق أوكرانيا أسوأ مما يصفه الناس وأن البلاد تحتاج إلى أسلحة ثقيلة الآن لقتال روسيا.

وأضاف كوليبا، الذي شارك في جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة مع مستخدمي تويتر، أنّ محادثات السلام مع روسيا لم تعقد بشكل فعلي.

في هذا السياق، أشار مسؤول أوكراني الى أن القوات الروسية المتقدمة اقتربت من تطويق القوات الأوكرانية في الشرق، واستولت لفترة وجيزة على مواقع على الطريق السريع الأخير للخروج من اثنتين من المدن المهمة التي تسيطر عليها أوكرانيا قبل دحرها.

وبعد ثلاثة أشهر من غزوها لأوكرانيا، تخلت روسيا عن هجومها على العاصمة كييف وتحاول بسط سيطرتها على منطقة دونباس الصناعية في شرق أوكرانيا، حيث تدعم تمردا انفصاليا منذ عام 2014.