شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة ترصد 5 تحديات تواجه القارة الأفريقية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحديات تواجه القارة الأفريقية، وذلك بمناسبة احتفال العالم بـ"يوم أفريقيا"، جاء من بينها تحديات التكامل الاقتصادى والاندماج القارى، مع ضرورة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل القاري وإنشاء سوق حرة موحدة.

ولفتت الدراسة إلى أن من بين التحديات، تحديات ظاهرة التغير المناخى السلبية، مشيرة إلى أن القارة الإفريقية تعد من أكثر مناطق العالم تأثرا بظاهرة التغير المناخى مع نقص التمويل المناخى اللازم وغياب العدالة المناخية، وكذلك تمدد ظاهرة الإرهاب، حيث تستغل الجماعات والتنظيمات الإرهابية الظروف الصعبة التى تواجهها شعوب الدول الأفريقية لتحقيق أهدافها فى ظل البيئة الخصبة لها.

وأوضحت الدراسة أن من بين التحديات أيضا، تفاقم حدة الصراعات الداخلية، لافتة إلى وجود مجموعة من بؤر الصراعات والنزاعات المسلحة النشطة فى دول القارة مع احتلال بعض الدول الأفريقية أكثر الدول هشاشة فى العالم.

وذكرت الدراسة أن من بين التحديات أيضا، تحديات جائحة كوفيد 19، مع استمرار تداعيات انتشار الفيروس على القطاع الصحى فى العديد من البلدان والآثار الاقتصادية الصعبة على القارة بأكملها.