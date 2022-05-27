شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمنع قانون المرور منح الرخصة الخاصة للمحكوم عليه فى جريمة بسبب القيادة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 36 من قانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر في 27 ديسمبر عام 2021 ، العقوبات المقررة على المحكوم عليهم بجرائم القتل أو الإصابة الخطأ بسبب القيادة.

وجاء نص المادة كالتالى:

يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة، وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة.

وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات، فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق.