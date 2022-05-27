شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تثقيفية عن "الهوية المصرية" بجامعة الوادى الجديد وجولة تفقدية للمنافذ الغذائية المخفض.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" فى المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، اجتماعًا تنظيميًا مساء اليوم، مع هيئة مكتب محافظة الوادي الجديد.

جاء ذلك على هامش زيارة "رشاد" محافظة الوادي الجديد، وفي إطار سلسلة اللقاءات التنظيمية التي يعقدها لبحث خطة عمل المرحلة القادمة.

حضر اللقاء النائب جمال آدم أمين المحافظة، وجميع رؤساء الأقسام والمراكز ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ.

كما تفقد "رشاد" منافذ بيع حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية والتشديد على ضرورة تقديم السلع بأسعار مخفضة والذهاب للمناطق الأكثر احتياجًا.

الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، زار جامعة الوادي الجديد، استجابةً الدعوة التي تلقاها من مجلس إدارة الجامعة.

وتفقد "رشاد" على هامش الزيارة مباني (إدارة الجامعة، وجميع الكليات) وكان في استقباله الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس.

وألقى "رشاد" ندوة بعنوان "الهوية المصرية ما بين الحاضر والمستقبل.. مصر ٢٠٣٠" تحدث خلالها عن المشروعات التنموية وكيف كانت أداةً رئيسية في إعادة العافية لاقتصادنا الوطني وجعله أكثر تماسكًا ونهوضًا.

كما تناول "رشاد" مكانة التعليم ودوره المحوري في صنع الحضارات والنهوض بالأمم، والتشديد على أهمية التسلح بالعلم والمعرفة والوعي في مواجهة التحديات ومحاولات أها الشر لطمس الهوية المصرية .

وأكد "رشاد" أن ما تحقق من إنجازات تنموية لم يكن يتحق إلا بإرادة قوية وعزيمة راسخة وقيادة حكيمة تمثلت في الرئيس السيسي الذي قاد مصر في أحنك الظروف وحقق تطلعات شعبها وأعاد لها هويتها العريقة.

وفي نهاية الندوة، سلم الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، درع الجامعة إلى المهندس أشرف رشاد تكريمًا لمسيرته السياسية والبرلمانية، وتتويجًا لجهوده المخلصة الداعمة للوطن والمنحازة للمواطن.

شارك في الندوة، مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.