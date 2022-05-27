شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تكشف 10 معلومات عن مشروع مستقبل مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى إنفوجراف جديد 10معلومات عن مشروع مستقبل مصر، جاء فيه أنه يقع فى نطاق المشروع القومى العملاق "الدلتا الجديدة" لزراعة مليون فدان، ويهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية بواقع 500 ألف فدان، ويوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل، ويساهم فى سد الفجوة بالسوق المحلى.

ولفت الإنفوجراف إلى أن المشروع يهدف لتنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة، ويساهم فى استراتيحية الدولة للبناء والتنمية بزيادة نسبة الأراضى الزراعية.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قد رصدت فى إنفوجراف من قبل، 6 فوائد للاقتصاد الأخضر، جاء من بينها أن يوفر جزءا من الطاقة غير المتجددة ويحمى البيئة من التلوث ويبتكر طاقات جديدة وإعادة استخدامها بها يتيح استغلالها ويحقق وفرا اقتصاديا كبيرا وحماية البيئة من التلوث بحياة الصرف أو من المخلفات، وأنه يعيد استخدام الموارد والخامات من خلال التدوير، ويستخدم الطاقة المتجددة فى مشروعات بيئية.