شكرا لقرائتكم خبر عن حمدين صباحى: كل الحوارات واعدة وتدعو للتفاؤل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمدين صباحى إن كل الحوارات واعدة، وتبعث على التفاؤل، ولكن كل الإجراءات متباطئة، وتدعو للارتياب، وإذا كانت النية واضحة فلا بد أن نتخذ إجراء .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج مصر جديدة مع ضياء رشوان: لا يوجد سجين رأى مهما كان اتفاقى أو اختلافى في الرأي لم أذكره أنا أو غيرى ممن شاركوا في الحوار، ولم نسمع ردا يدعونا إلى أن نحبط.

وأكد أنه ما يجب أن نقدم عليه الآن، أن نشتعل بقاعدة "خير البر عاجله"، وهذا البر نريده، وليتنا نعجل بهذا البر، وأثق أن هذه الرسالة مسموعة وأتمنى أن تنفذ.