شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يفتتح مقر لجنة الزيتون.. ورئيس الحزب: مصر على أعتاب جمهورية جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، عصر اليوم الخميس، مقر لجنة الحزب في قسم الزيتون، وذلك بحضور فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد واللواء سفير نور عضو الهيئة العليا والمهندس حمدي قوطة نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في القاهرة والدكتورة ناهد البستاني رئيس لجنة الزيتون والمستشار هاني عزيز مستشار البابا السابق وعدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن مقرات الحزب هي بيت كل المصريين تستقبل الجميع من كافة أطياف وفئات المجتمع، ليجتمعوا تحت راية ضمير الأمة وقلبها بهدف تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن.

وأضاف رئيس الوفد، أن بيت الأمة على مدار أكثر من قرن كان ولازال وسيظل هو صوت الشارع المصري مساندا للدولة المصرية وداعما للمواطن في كافة قضاياه العصرية، وذلك انطلاقا من المسئولية السياسية والمجتمعية التي تقع على كاهل الأحزاب في المجتمع لتظل مصر قوية.

وأثنى يمامة على جهود الوفديين وحرصهم على الانتشار ليبقي للوفد مكانته الثقافية والاقتصادية والسياسية كأعرق الأحزاب السياسية في مصر، موجها الشكر للزعيم الراحل فؤاد باشا سراج الدين لجهوده في عودة الحزب للحياة السياسية من جديد.

وتحدث رئيس الوفد عن زعماء الأمة الثلاثة وما تركوه من إرث ثقيل للوفديين والمصريين جميعا من وطنية فريدة وتراث تاريخي مميز، مؤكدا أن الوفد يعمل جاهدا على أن يكون جزء من الجمهورية الجديدة والديمقراطية العصرية الحديثة، متطلعا لأن يكون ليس فقط حزبا معارضا بل أيضا حزب الأغلبية.

وأشار يمامة إلى أن مكتب خدمة المواطنين الذي تم تفعيله سيكون على تواصل مع جميع اللجان لاستقبال كافة الطلبات والعمل على حلها بالتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ليكون التمثيل الحقيقي للوفد في البرلمان بغرفتيه في خدمة الوطن والمواطنين.

وأكد رئيس الوفد، أن بيت الأمة أثبت بشبابه أنه باق مهما مر الزمان، مؤكدا أن دور الأحزاب مهم جدا في تقدم المجتمعات التي لا تتقدم إلا بسواعد الأوفياء.

وأضاف أن الأحزاب السياسية لا يمكن بدونها قيام دولة ديمقراطية، ولا وجود للازدهار الاقتصادي بدون الأحزاب، فالوفد قاد الاستقلال وقاد تأسيس المناخ الديمقراطي منذ دستور ١٩٢٣.

وأوضح رئيس الوفد أن مصر على أعتاب جمهورية جديدة تقوم بالفعل على التعددية الحزبية وبشكل ديمقراطي، وحزب الوفد شريك أساسي فيها، مؤكدا أن الاقتصاد هو مفتاح السياسة والحوار الوطني يقوم أيضا على أساس السياسة وإعادة صياغة تنفيذ القانون وهو ما نسعى إليه من خلال حزب الوفد.

ولفت يمامة إلى أن النظام السياسي في مصر يتيح فرصة جديدة يتعين ممارسة جيدة للسياسة وتحقيق النمو والعمل تطوير مستقبل التعليم في مصر وبداية الحل من خلال سماح النظام السياسي لممارسة الأحزاب دورها وتضافر جهود أبناء المجتمع وفي مقدمتها حزب الوفد.

من جانبها، رحبت الدكتورة ناهد البستاني رئيس لجنة الوفد بقسم الزيتون بالقاهرة وقيادات الوفد على تشريفهم بالحضور وافتتاح مقر اللجنة الجديد، مؤكدة أن الوفد يمتلك رصيدا كبيرا من الحب في الشارع المصري وسيظل حزبا عريقا بقياداته وأبنائه الأوفياء الذين يسعون لتقديم كل غال من أجل مصلحة الوطن.

وأهدت رئيس لجنة الوفد بالزيتون درع اللجنة للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد امتنانا وتعبيرا عن تقدير أبناء الوفد في لجنة قسم الزيتون، وأثنت على جهود أعضاء الوفد في قسم الزيتون في بذل جهودا كبيرة من أجل إعلاء قيمة ومكانة الوفد بما يليق بتاريخه العريق.