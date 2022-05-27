شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطالب الكيان الصهيوني بوقف الأنشطة الاستيطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الكيان الصهيوني المحتل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن الممارسات التي تقوّض احتمالات إقامة دولة فلسطينية.

وأكد وينسلاند خلال جلسة عقدها مجلس الأمن مساء الخميس حول الأوضاع في الشرق الأوسط، أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وما تزال تشكّل عقبة كبيرة أمام السلام.

وأعرب المنسق الأممي عن قلقه من قرار المحتل الغاشم السماح بتنفيذ أوامر الإخلاء الصادرة بحق 1200 مواطن فلسطيني، بينهم 500 طفل، في مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية ، ومن الآثار المحتملة والأضرار الإنسانية إذا تم تنفيذ هذه الأوامر.

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات سياسية تقود في نهاية المطاف نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين عن طريق التفاوض.

وكان مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن قد أكدوا التزام بلادهم بحل الدولتين عبر التفاوض وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة، والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية.