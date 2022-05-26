اعتقال عصابة تتاجر بالمخدرات في ميسان

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الخميس، اعتقال عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، إنه "من خلال معلومات استخبارية مؤكدة عن قدوم عصابة تتاجر بالمواد المخدرة الى محافظة ميسان، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من قسم شؤون المخدرات وبإشراف مدير القسم، ونصب كمين امني محكم على طريق البتيره، غرب المحافظة".

وأضاف البيان أنه "تم اعتقال (ثلاثة) متهمين من سكنة المحافظات الأخرى وبعد تفتيش العجلة نوع (دوج جورني) التي يستقلونها ضبط بداخلها (500 غرام) نصف كيلو من مادة الكريستال المخدرة".