مقتل 50 شخصًا على أيدي متشدّدين في بوركينا فاسو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ 3 ساعات

عناصر من الجيش في بوركينا فاسو

أعلن حاكم إقليم شرقي بوركينا فاسو أنّ مسلحين قتلوا نحو 50 شخصًا في منطقة بشرق البلاد يجتاحها عنف الإسلاميين المتشددين.

وأضاف الكولونيل “هوبير ياميوجو “حاكم الإقليم الشرقي في بيان، أن الهجوم على سكان بلدة مادجواري وقع الأربعاء ونفذه أشخاص مجهولون.

ووفق وكالة “فرانس برس”، أشار المسؤول إلى أن حصيلة القتلى ليست نهائية.

وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات تنفذها حركات مسلحة، بعضها تابع لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأودت هذه الهجمات بحياة أكثر من ألفي قتيل، وأجبرت نحو 1.8 مليون شخص على النزوح، بحسب تقارير صحفية.

وكان قائد المجلس العسكري الحاكم في الدولة الأفريقية، اللفتنانت كولونيل، بول هنري سانداوغو داميبا، أكّد أن التوصل لحل للأزمة الأمنية أولوية بالنسبة له.

وأطاح كابوري بحكم الرئيس المنتخب “روك مارك كريستيان كابوري” في 24 يناير/ كانون الثاني، متهمًا إياه بعدم بذل جهود جادة لمواجهة عنف المتطرفين.