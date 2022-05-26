ماكرون يدعو إردوغان إلى «احترام الخيار السيادي» لفنلندا والسويد بطلب انضمامهما إلى الناتو

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب).

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، نظيره التركي رجب طيب إردوغان إلى «احترام الخيار السيادي» لفنلندا والسويد بطلب انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي، متمنياً التوصل سريعاً إلى «حلّ» لمعارضة تركيا.

وأشار قصر الإليزيه في ختام المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الفرنسي والتركي إلى أن «رئيس الجمهورية (الفرنسية) شدّد على أهمية احترام الخيار السيادي لهذين البلدين والذي نتج عن عملية ديمقراطية والتدخّل رداً على تطور بيئتهما الأمنية».

وكانت تركيا أمس قد طالبت فنلندا والسويد باتخاذ خطوات ملموسة قبل أن تؤيد طلبي الدولتين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).