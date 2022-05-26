شولتس: لن يُسمح لبوتين بـ«إملاء» شروط السلام في أوكرانيا

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن «ثقته»، اليوم (الخميس)، بأن روسيا لن تكسب الحرب التي تسببت بها في أوكرانيا، مؤكداً أيضاً أن الرئيس فلاديمير بوتين لن يُسمح له بـ«إملاء» شروط السلام.

وقال شولتس، في خطاب ألقاه أمام اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «يجب ألا يكسب بوتين الحرب. أنا على ثقة بذلك: لن يكسبها»، مضيفاً أن الرئيس الروسي الذي أطلق غزو أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أشهر «لم يحقق أساساً أهدافه الاستراتيجية».