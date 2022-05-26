26 مايو , 2022
المستشار الألماني أولاف شولتس
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن «ثقته»، اليوم (الخميس)، بأن روسيا لن تكسب الحرب التي تسببت بها في أوكرانيا، مؤكداً أيضاً أن الرئيس فلاديمير بوتين لن يُسمح له بـ«إملاء» شروط السلام.
وقال شولتس، في خطاب ألقاه أمام اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «يجب ألا يكسب بوتين الحرب. أنا على ثقة بذلك: لن يكسبها»، مضيفاً أن الرئيس الروسي الذي أطلق غزو أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أشهر «لم يحقق أساساً أهدافه الاستراتيجية».
كانت هذه تفاصيل خبر شولتس: لن يُسمح لبوتين بـ«إملاء» شروط السلام في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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