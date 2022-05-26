الخطوط الجوية القطرية: شركات طيران خليجية ستتعاون معنا خلال كأس العالم 2022

26 مايو , 2022
مونديال قطر 2022
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عبر منصة «تويتر» إن شركات الطيران الخليجية تعتزم «التعاون» في تنظيم خدمة يومية لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر هذا العام.
وذكرت الخطوط الجوية القطرية «إننا نتعاون مع شركات طيران رئيسية في مجلس التعاون الخليجي كجزء من التزامنا بجعل كأس العالم لكرة القدم الذي يجري للمرة الأولى على الإطلاق في الشرق الأوسط حدثا مميزا حقا».
وشمل العرض في المؤتمر الصحفي شعارات شركة الطيران العماني والخطوط الجوية الكويتية والخطوط السعودية وفلاي دبي.
وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن الاتحاد للطيران والعربية للطيران قد تنضمان لاتفاقية لشركات الطيران الخليجية لتنظيم خدمة النقل السريع إلى قطر أثناء كأس العالم.
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