انت الان تتابع خبر روسيا تطرد 115 عسكريا رفضوا المشاركة بالحرب في أوكرانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكدت محكمة روسية، اليوم الخميس، طرد 115 من عناصر الحرس الوطني اعترضوا على إقالتهم بعد رفضهم المشاركة في الحرب بأوكرانيا.
وقالت محكمة عسكرية في جمهورية قبردينو – بلقاريا في جنوب روسيا إنها اطلعت على "المستندات الأساسية" واستجوبت مسؤولين في الحرس الوطني، وهو قوة أمنية داخلية منفصلة عن الجيش الروسي، وخلصت إلى أن المتهمين "رفضوا بشكل تعسفي أداء مهمة رسمية".
وأضافت المحكمة أن "الجلسة عقدت خلف أبواب مغلقة لتجنب الكشف عن "أسرار عسكرية".
وأضافت المحكمة أن "الجلسة عقدت خلف أبواب مغلقة لتجنب الكشف عن "أسرار عسكرية".
وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية نقلًا عن المكتب الإعلامي للمحكمة اليوم أن "الجنود رفضوا القيام بمهمة تتعلق "بعملية موسكو الخاصة" في أوكرانيا".