روسيا تطرد 115 عسكريا رفضوا المشاركة بالحرب في أوكرانيا

وقالت محكمة عسكرية في جمهورية قبردينو – بلقاريا في جنوب روسيا إنها اطلعت على "المستندات الأساسية" واستجوبت مسؤولين في الحرس الوطني، وهو قوة أمنية داخلية منفصلة عن الجيش الروسي، وخلصت إلى أن المتهمين "رفضوا بشكل تعسفي أداء مهمة رسمية".وأضافت المحكمة أن "الجلسة عقدت خلف أبواب مغلقة لتجنب الكشف عن "أسرار عسكرية".

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية نقلًا عن المكتب الإعلامي للمحكمة اليوم أن "الجنود رفضوا القيام بمهمة تتعلق "بعملية موسكو الخاصة" في أوكرانيا".