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انت الان تتابع خبر سلحفاة تتوقع الفائز بنهائي ابطال اوروبا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-26 | 19:41
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توقعت السلحفاة "Yellow"، البالغة من العمر 30 عاما والموجودة في حوض الأسماك "Sea Life" في مدينة مالاجا الإسبانية، فوز ليفربول على ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب السبت المقبل.
وأعد القائمون على رعاية الحيوان إنائين يفصل بينهما حوالي متران مع وجود ورقة من البروكلي في كل واحد -تمثل المتنافسين في هذا النهائي- وعند إنزاله إلى البركة التي كانت فيها السلحفاة، وصلت إلى الجزء الذي كان يشير إلى صورة الفريق الإنجليزي.
وحضر زوار كثر، الغالبية العظمى منهم بريطانيون، ووسائل إعلام مختلفة هذه اللحظة بتوقعات كبيرة لمعرفة ما إذا كانت مهارات "Yellow" هي أسطورة أم حقيقة، وهو شيء سيتثبت منه الجميع مساء السبت.
وتطمح السلحفاة إلى أن تصبح عنصرا بارزا بين الحيوانات الأخرى ذات الرؤية مثل الأخطبوط بول، الذي اشتهر عام 2010 بعد توقعه بشكل صحيح نتائج 8 مباريات في مونديال جنوب أفريقيا، بما في ذلك فوز إسبانيا على هولندا في النهائي .
وحضر زوار كثر، الغالبية العظمى منهم بريطانيون، ووسائل إعلام مختلفة هذه اللحظة بتوقعات كبيرة لمعرفة ما إذا كانت مهارات "Yellow" هي أسطورة أم حقيقة، وهو شيء سيتثبت منه الجميع مساء السبت.
وتطمح السلحفاة إلى أن تصبح عنصرا بارزا بين الحيوانات الأخرى ذات الرؤية مثل الأخطبوط بول، الذي اشتهر عام 2010 بعد توقعه بشكل صحيح نتائج 8 مباريات في مونديال جنوب أفريقيا، بما في ذلك فوز إسبانيا على هولندا في النهائي .
المحرر: سعد أحمد
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