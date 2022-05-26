بوتين: روسيا مستعدة لحل ازمة الغذاء العالمي

وقال الكرملين ان "بوتين اوضح أن روسيا جاهزة لتصدير الحبوب والأسمدة من أجل معالجة الأزمة"، مؤكدا ان "روسيا على استعداد لمواصلة إمداد إيطاليا بالغاز دون انقطاع".

واضاف ان "رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الروسي فلاديمير ناقشا بوتين الموقف في أوكرانيا وأزمة الغذاء وتأثيرها على الدول الفقيرة، حسبما قالت روما في بيان بعد اتصال هاتفي بين الزعيمين".



ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل عن الاتصال الهاتفي.

وأدت الأزمة الأوكرانية إلى تفاقم أسعار الغذاء والوقود (المرتفعة أصلا) على المستوى العالمي، وتوجيه ضربات قوية إلى التعافي الاقتصادي في معظم دول العالم.

