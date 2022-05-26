أمريكا تلوح بعقوبات جديدة على كوريا الشمالية

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وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن قرارا في هذا الاتجاه يجب أن يطرح للتصويت من قبل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي في الأيام المقبلة.وأضاف أنه ينبغي إضعاف كوريا الشمالية بإجراءات عقابية تزيد من الحد من قدرتها على تطوير برامجها غير المشروعة لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.
وأطلقت كوريا الشمالية الأربعاء، ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه الشرق، وذلك غداة اختتام الرئيس الأمريكي جو بايدن جولته الآسيوية.
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