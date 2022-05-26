شكرا لقرائتكم خبر موسكو تتيح للأوكرانيين الجنسية الروسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما لتيسير الحصول على الجنسية الروسية للأوكرانيين في منطقتي خيرسون وزابوروجيا المحتلتين. ووصفت وزارة الخارجية الأوكرانية توزيع جوازات السفر بأنه «غير شرعي» و»انتهاك جسيم للسيادة ووحدة الأراضي» الأوكرانية وللقانون الدولي. وكان بوتين أمر في 2019 بتبسيط إجراءات الحصول على جوازات سفر روسية للمقيمين في منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين الأوكرانيتين. واعترف الكرملين بالمنطقتين كـ «جمهوريتين شعبيتين» قبل مدة قصيرة من اندلاع الحرب. واستغل مئات الآلاف من الأوكرانيين العرض آنذاك. واعترف الكرملين بالمنطقتين كـ «جمهوريتين شعبيتين» قبل مدة قصيرة من اندلاع الحرب. واستغل مئات الآلاف من الأوكرانيين العرض آنذاك.

كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تتيح للأوكرانيين الجنسية الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.