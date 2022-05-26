12 قتيلا وجريحا في انفجارات أفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سقط أكثر من 12 شخصا بين قتيل وجريح في سلسلة من انفجارات استهدفت مدنيين في العاصمة كابول، وولاية بلخ الواقعة شمالي البلاد. وقال متحدث باسم الشرطة خالد زادران «إن انفجارا استهدف المصلين داخل مسجد «حضرة زكريا» في كابول. ونقل 22 مصابا على الأقل إلى المستشفى. وأضافت المنظمة أن خمسة أشخاص لفظوا أنفاسهم الأخيرة لدى وصولهم. وأشار المتحدث باسم الشرطة في ولاية بلخ محمد آصف وزيري في تصريح أن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في ثلاثة انفجارات متتالية بمدينة مزار شريف. وأضافت المنظمة أن خمسة أشخاص لفظوا أنفاسهم الأخيرة لدى وصولهم. وأشار المتحدث باسم الشرطة في ولاية بلخ محمد آصف وزيري في تصريح أن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في ثلاثة انفجارات متتالية بمدينة مزار شريف.

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