البرلمان الجزائري يسقط الحصانة عن ممرض الفرنسيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حسم البرلمان الجزائري رسميا قضية النائب الذي عمل سابقا في صفوف الجيش الفرنسي «ممرضا».

وفي جلسة سرية، صوت نواب «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري) بالأغلبية على سحب الحصانة البرلمانية من محمد بخضرة النائب عن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، في قضية لم يشهدها البرلمان الجزائري في تاريخه.

وصوت 259 نائبا بـ»نعم» على رفع الحصانة عن النائب البرلماني المثير، بينما صوت 79 نائبا برلمانيا بـ»لا»، فيما جاءت 59 ورقة تصويت باطلة خلال عملية التصويت السري.