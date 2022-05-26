باشاغا: لن نحكم ليبيا من طرابلس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، أنه لا خطط لديه في الوقت الراهن للعمل من طرابلس، بعد أن أثارت محاولته الانتقال إلى هناك الأسبوع الماضي اشتباكات ومخاوف من عودة الصراع الأهلي على نطاق واسع.
وقال باشاغا، في مقابلة مع الأسوشيتدبرس، «إن حكومته ستباشر عملها من مقرها الرئيس في مدينة سرت، على ساحل البحر المتوسط.واتهم باشاغا زعيم ميليشيات طرابلس عبدالغني الككلي بالمشاركة في الهجوم عليه بعد دخوله طرابلس، الذي يواجه اتهامات من منظمات حقوقية بارتكاب جرائم حرب، لكن عبدالحميد الدبيبة عينه العام الماضي رئيسا لهيئة غامضة تسمى جهاز دعم الاستقرار».
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