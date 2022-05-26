شكرا لقرائتكم خبر البرهان: الجيش سيظل حارسا أمينا على حدود السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تأكيده، على أن الجيش السوداني سيظل الحارس الأمين لحدود السودان وأمنه واستقراره.

وتعهد خلال تفقده القوات والمواطنين بمناطق حمداييت، العلاو والقلابات، باستمرار القوات المسلحة السودانية في توفير كافة متطلبات تنفيذ واجبها المقدس في تأمين مقدرات البلاد، وفقا لما ذكرته وكال الأنباء السودانية «سونا».

وأشاد بالروح المعنوية العالية للأفراد بالمنطقة العسكرية الشرقية، وذكر أن هذه القوات لن تحتاج لوصية أو تذكير بأهمية الأدوار التي ظلت تضطلع بها في تاريخها الطويل.

ووجه بصيانة مدرسة حمداييت الأساسية وقسم الشرطة وتشييد ناد للشباب وبدعم مادي لقطاعي الشباب والمرأة، موجها بإكمال مرافق خدمات الكهرباء، كما قدم دعما ماديا لبعض مواطني مدينة القلابات.

وكان الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، حذر من مخاطر تحيط بالأوضاع العامة في السودان، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ومن إضاعة فرصة تخفيف الديون والدعم الدولي إذا لم يتم التوصل بنهاية يونيو إلى حل للأزمة التي تعيشها البلاد منذ نحو 7 أشهر.