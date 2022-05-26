شكرا لقرائتكم خبر اعتقالات واسعة للفلسطينيين تسبق مسيرة الأعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة أمس في عدد من مدن الضفة الغربية طالت أكثر من 17 فلسطينيا، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، «إنه في ظل استمرار التحدي والاستفزاز الإسرائيلي الغاشم، وإصراره على القيام بما يسمى «مسيرة الأعلام»، فإنه حان الوقت لتصبح القدس بمقدساتها راية للجميع فلسطينيا وعربيا، لمواجهة هذه الاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال ومتطرفيه المزعزعة للاستقرار».

وأكد أن الاحتلال يسيء مجددا تقدير عزيمة الشعب الفلسطيني وقيادته وقدرته على الصمود والتحدي، من خلال إصراره على تنفيذ ما تسمى «مسيرة الأعلام» في البلدة القديمة من مدينة القدس التي تؤكد إذعان المحتل للمتطرفين لليهود.

وأكد أن الشعب الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية القدس ومقدساتها، كما فعلوا في قضية البوابات وصفقة القرن وأفشلوها.

ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية على وجه التحديد باتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الاستفزازات الإسرائيلية، مطالبا الإدارة الأمريكية بإزالة الغموض في العلاقات الفلسطينية- الأمريكية من خلال العمل على تنفيذ أقوالها، وأن تحافظ على مصداقيتها وعلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وعلى صعيد متصل، أطلقت قوات إسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق المحافظة الوسطى بغزة أمس.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن جنودا متمركزين في الأبراج العسكرية شرق قطاع غزة أطلقوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق مدينة دير البلح ومخيمي المغازي والبريج، دون الإبلاغ عن إصابات في صفوف المواطنين.