دولة عربية تُعلن رصد أول حالة إصابة بـ"جدري القرود"

اسماعيل عبد الحي - أصبحت الإمارات العربية أول دولة خليجية تسجل حالة إصابة بفيروس جدري القرود أمس الثلاثاء 24 ماي 2022.

وأعلن مسؤولو الصحة في الإمارات عن اكتشاف حالة إصابة لمسافر زار غرب إفريقيا مؤخرا ويتلقى الآن العلاج الطبي.

وتقول السلطات إنها "على استعداد تام" للتعامل مع أي تفش للمرض، مضيفة أنها فعّلت بروتوكولات المراقبة المبكرة لاكتشاف المرض فور ظهوره.

كما أبلغت جمهوريتا التشيك وسلوفينيا أيضا عن أولى حالات الإصابة، لتنضما إلى 18 دولة أخرى حول العالم تعلن تسجيل إصابات بالفيروس خارج مناطق انتشاره المعتادة في قارة إفريقيا.

ومن المتوقع أن تتزايد أعداد الدول التي تشهد إصابات، لكن الخبراء يقولون إن الخطر العام على عامة السكان في العالم لا يزال منخفضا.

وحتى الأن تم تسجيل إصابات بالفيروس في أوروبا وأستراليا وأمريكا.

وغالبا ما تظهر الأعراض في شكل حمى وطفح جلدي، لكن العدوى عادة ما تكون خفيفة.