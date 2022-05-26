دراسة: جرعة معزّزة من لقاح صيني مضاد لكورونا قابلة للاستنشاق آمنة وفعالة

اسماعيل عبد الحي - أظهرت تجربة سريرية في الصين أن جرعة معززة قابلة للاستنشاق من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 آمنة وفعالة للبالغين.

وقام علماء بقيادة "تشن وي" من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في الصين بتطوير لقاح بخاخ مضاد لكوفيد-19 قائم على ناقلات الفيروس "الغدي من النوع 5 " والذي يتم إعطاؤه عن طريق الاستنشاق عبر الفم.

وأجرى فريق تشن وباحثون من مركز مقاطعة جيانغسو للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تجربة عشوائية ومفتوحة وخاضعة للسيطرة لتقييم سلامة اللقاح وقدرته المناعية كجرعة معززة لـ420 بالغا صينيا تم تطعيمهم بجرعتين من اللقاحات سابقا.

وتم اختيار المشاركين المؤهلين بشكل عشوائي في الفترة ما بين يومي 14 و16 سبتمبر من العام الماضي لتلقي إما جرعة منخفضة أو جرعة عالية من اللقاح القابل للاستنشاق، أو اللقاح المطابق للجرعتين السابقتين اللتين تم اعطاؤهما عن طريق الحقن العضلي، ، وفقا لنتائج الدراسة التي نشرت مؤخرا في مجلة "لانسيت للطب التنفسي".

ويمكن للأجسام المضادة المحايدة التي يسببها اللقاح أن ترتبط بفيروس كورونا وتمنعه من إصابة الخلايا.

كما أبلغ 26 مشاركا فقط عن أعراض جانبية في المجموعة منخفضة الجرعة والمجموعة عالية الجرعة على التوالي في غضون 14 يوما من تطعيمهم بالجرعة المعززة، وهو ما يقل بكثير من 54 في المجموعة الضابطة، وفقا للدراسة.

وخلص الباحثون إلى أن التحصين المعزز غير المتجانس بلقاح بخاخ مضاد لكوفيد-19 قائم على ناقلات الفيروس "الغدي من النوع 5 "بين البالغين الذين تم تطعيمهم بلقاحات سابقا، آمن ويعزز المناعة بشكل كبير.

ويخطط الباحثون الآن لتجربة فعالية متعددة المراكز وعشوائية وذات مراقبة موازية للقاح القابل للاستنشاق باعتباره جرعة معززة في أعقاب سلسلة أولية من التحصين بلقاح بخاخ مضاد لكوفيد-19.

وكالات