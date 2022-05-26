روسيا تشترط مجدّدًا مقابل حل أزمة الغذاء.. “ارفعوا العقوبات”!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ 50 دقيقة

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي “ماريو دراجي” عبر الهاتف، بأن روسيا مستعدة للمساهمة بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية لكن بشرط أن يرفع الغرب العقوبات عنها.

وأوضح بوتين أن روسيا جاهزة لتصدير الحبوب والأسمدة من أجل معالجة الأزمة.

وأكّد أن روسيا على استعداد لمواصلة إمداد إيطاليا بالغاز دون انقطاع.

وكانت روسيا اشترطت في وقت سابق رفع العقوبات مقابل فتح الموانئ الأوكرانية أمام الصادرات الغذائية، اذ نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها إنه إذا استجابت موسكو لنداء الأمم المتحدة لفتح موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، فسيتعين أيضا النظر في رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

وتصدر أوكرانيا، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم، معظم بضائعها عبر موانئها البحرية، لكن منذ الغزو الروسي اضطرت كييف للتصدير عن طريق القطارات أو عبر موانئها الصغيرة المطلة على نهر الدانوب.

وفي وقت سابق، ناشد “ديفيد بيزلي” مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا : “إذا كان لديك قلب، فرجاء فتح هذه الموانئ”.

هذا وتسابق الدول الكبرى الوقت لتجنّب تفاقم أزمة الأمن الغذائي نتيجة شح الإمدادات الأوكرانية، فيما يصعب تصدير الحبوب والمواد الغذائية عن طريق الموانئ بسبب الحرب.

في هذا الإطار، دعا وزير الدفاع البريطاني “بن والاس” روسيا إلى السماح لأوكرانيا بتصدير الحبوب لمساعدة الدول التي قد تؤدي ندرة الحبوب فيها إلى الجوع.

وقال والاس للصحفيين في مدريد، حيث التقى مع نظيرته الإسبانية “مارجريتا روبلس”، إنّ على روسيا أن “تفعل الشيء الصحيح”.

كما رفض فكرة رفع العقوبات عن روسيا مقابل الإفراج عن الحبوب، ورحّب باقتراح تولي دول في منطقة البحر الأسود، مثل تركيا، حراسة شحنات الحبوب الأوكرانية.