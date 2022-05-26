أوبك تؤكد التزامها برفع الإنتاج في يوليو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت ستة مصادر في أوبك+ لرويترز إن من المتوقع أن يلتزم التكتل باتفاق إنتاج النفط الذي أقره العام الماضي خلال اجتماعه في الثاني من يونيو حزيران مع زيادة أهداف الإنتاج في يوليو تموز بواقع 432 ألف برميل يوميا، فيما يمثل رفضا للدعوات الغربية لزيادات أسرع في الإنتاج بهدف كبح الأسعار المرتفعة.

وطلبت الدول الغربية، التي تواجه معدلات تضخم قياسية تهدد النمو الاقتصادي، من المجموعة مرارا تسريع زيادات إنتاجها.

لكن أعضاء المجموعة يؤكدون أن سوق النفط متوازنة وأن الزيادات الأخيرة في الأسعار لا تتعلق بالعوامل الأساسية.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في يوليو تموز من العام الماضي، قلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا تخفيضات الإنتاج القياسية تدريجيا عن طريق زيادة بنحو 400 ألف برميل يوميا كل شهر.

ومن المنتظر وقف تخفيضات الإنتاج بالكامل بحلول نهاية سبتمبر أيلول، لكن إنتاج التكتل النفطي ظل يتراجع بشدة فعليا بسبب العقوبات وعزوف المشترين وهو ما أثر سلبا على الإنتاج الروسي، فضلا عن ضخ نيجيريا وأنجولا أحجام نفط أقل من المستهدف.

وكشفت بيانات داخلية أن أوبك+ أنتج 2.6 مليون برميل يوميا من النفط أقل من المستهدف في أبريل نيسان.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط والمكثفات في روسيا بأكثر من ثمانية بالمئة إلى 480-500 مليون طن هذا العام.

وارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى خمسة بالمئة منذ بداية مايو أيار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توقعات باتفاق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسية. وجرى تداول خام برنت قرب 115 دولارا للبرميل اليوم الخميس.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أمس الأربعاء إنه واثق من إمكانية التوصل لاتفاق قبل اجتماع المجلس المقبل في 30 مايو أيار.

ورفعت روسيا مبيعات النفط بشدة إلى الصين والهند، مع زيادة التعقيدات المرتبطة بالمبيعات لمشترين أوروبيين.