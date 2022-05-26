سائقو الشاحنات يناشدون الحكومة لمحاسبة 'المتورطين' بشأن جباية الطرق الخارجية

بغداد - ياسين صفوان - ناشد سائقي سيارات الحمل رئيس الحكومة الكاظمي، اليوم الخميس، باحالة كل المتورطين بموضوع استيفاء مبالغ الجبايات من الطرق الخارجية".

وناشد السائقون عبر الخليج 365، "رئيس الحكومة الكاظمي، باحالة كل المتورطين بموضوع استيفاء مبالغ الجبايات من الطرق الخارجية، خصوصاً الجباية في مدخل صلاح الدين الجنوبي سيطرة الشيخ ابراهيم في الدجيل الذين وصفوها بأنها باب من ابواب السرقة العلنية بغطاء قانوني وحماية الاجهزة الامنية وكل من لا يدفع يتم احتجازه واهانته".



واضافو انه "يحملون قيادة عمليات سامراء مسؤولية ذلك كونها تحمي الاشخاص في تلك السيطرة التي تقوم بجباية الاموال من السائقين".

