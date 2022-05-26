القبض على امرأة تتاجر بالمواد المخدرة في الديوانية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز شرطة الديوانية من تمكنت القاء القبض على امرأة بتجارة المواد المخدرة من قبل قوة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية".

واضافت انه "بعد الحصول على معلومات من قبل المصادر الاستخبارية التي تؤكد على وجود امرأة تتاجر بالمواد المخدرة، تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع بالتنسيق مع قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تمكنت من القاء القبض على المتهمة وضبطت بحوزتها كميات من المواد التي تم توزيعها على حافظات جلدية صغيرة، فيما تم توقيفها من قبل قاضي التحقيق من أجل إكمال التحقيق معها".

