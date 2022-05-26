شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا كُليب: الجامعات الدولية بمصر تساهم فى تطوير نوعية التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النائبة رشا فايز كُليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن وفد رسمي من لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة للتعليم والبحث العلمي في زيارة جامعتي كوفنتري Coventry University International ، وجامعة هرتفيلدشير University of Hertfordshire بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتفقد أعضاء اللجنة كليات الجامعتين، وتعرفوا على البرامج المُقدمة في كلتا الجامعتين، وزاروا أروقتهما والمعامل وقاعات الدراسة، كما أجروا حوارات مُوَّسعة مع الطلبة والطالبات الدارسين في الجامعتين، فضلًا عن مناقشات مع إدارة الجامعتين ومع أعضاء هيئات التدريس بكليات الجامعتين.

وقالت النائبة رشا فايز كُليب إن فكرة إنشاء فروع الجامعات الدولية فى مصر جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة فرص التعليم الأجنبى للجامعات الدولية ذات التصنيف الدولى المُتميز فى مصر.

وأشادت كُليب بالإمكانيات المادية مع تكامل وإثراء الموارد البشرية وتوفر خبرات أجنبية بجانب الخبرات المحلية وتوفر بنية خدمية واجتماعية ورياضية مُتميزة.

وأكدت كُليب أن الجامعات الدولية في مصر ستساهم في تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادل العلوم والمعرفة وتقليل اغتراب أبنائنا الطلاب، مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبى والحصول أيضًا على شهادات دولية، وكذلك سيسهم فى جذب الطلاب الوافدين من الدول المُحيطة للحصول على فرص للتعليم الأجنبية من خلال هذه الفروع.

وشددت كُليب على ضرورة المُتابعة الجادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأداء فروع الجامعات الأجنبية وتذليل أى معوقات قد تواجه هذه الفروع، لتوفير سُبل النجاح لهذا المشروع القومي، والتوسع مستقبلًا فيه ليصبح أحد الأعمدة الأساسية للتعليم داخل مصر.